Liberals i socialdemòcrates concorreran a les territorials sota el nom d'Acord

El tàndem parroquial entre el PS i L’A a Escaldes-Engordany, que estarà format per Rosa Gili i Marc Magallón, va avançar-se a tothom i va ser el primer a presentar les signatures necessàries per concór­rer a les eleccions. Els dos partits, que van dipositar les signatures al comú escaldenc, van aprofitar per anunciar que es presenten amb el nom d’Acord a totes les parròquies.

Gili va recordar un dels grans objectius de la coalició, que al final es culminarà a totes les parròquies. L’ex-consellera general va dir que la intenció és “jugar” amb el sistema electoral per acabar modificant-lo en cas