La terceravia fa llista a Encamp i intentarà tancar la sisena parroquial a Canillo

La territorial d’Encamp està liderada per Íngrid Ruiz, mentre que a Ordino per Noemí Amador

La terceravia treballava ahir a contrarellotge per tancar fins a sis candidatures amb les dificultats afegides de l’alt nombre de territorials que acabaran concorrent. El partit que lidera Josep Pintat va aconseguir els noms per a la candidatura d’Encamp que, en principi, ha d’estar liderada per Íngrid Ruiz, segons fonts alienes al partit. Ruiz està adscrita al cos de policia, de la mateixa forma que també n’és membre el número dos de la llista d’Ordino de la terceravia, Jordi Balsa. La legislació permet que els policies es presentin a unes eleccions, però no deixa que exerceixin càrrecs públics i per