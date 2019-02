Ciutadans Compromesos va celebrar ahir l’acte d’oficialització de la candidatura de Carles Naudi i Raül Ferré com a caps de llista de la territorial independent de la qual han quedat fora els liberals. Carles Naudi va destacar que la voluntat és “mantenir la plataforma” que tants èxits polítics ha donat els últims anys. Naudi va posar de manifest que la candidatura aposta per “l’estabilitat” com a camí per a la creació de riquesa i que s’oposaran a les propostes que signifiquin canviar la Constitució, la Llei electoral i els Coprínceps. Respecte a Europa va recordar el seu compromís “demostrat durant