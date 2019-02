Podem no es presenta a les eleccions generals

La formació morada al·lega "desgast energètic" i afirma que no presentar candidatura pot ser "més eficient"

La formació morada present al Principat no es presentarà als propers comicis del 7 d'abril. El partit que lidera Joan Seguí descarta presentar-se a les eleccions perquè, segons han fet públic en un comunicat, "trobem que el nostre desgast energètic pot ser més eficient no presentant candidatura". Després de fer una reunió prèvia a la presentació de la documentació requerida, i analitzant el panorama polític, han votat per majoria en junta no tenir presència a l'arc parlamentari i derivar la intenció de vot a la formació política PS, ja que, assegura, aquesta es situa més propera a la seva.

