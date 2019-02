Costa i López acompanyen Gallardo a la nacional

Actualitzada 25/02/2019 a les 08:09

Carlos Gallardo Andorra la Vella

La posició de Liberals d’Andor-ra de cara a les properes eleccions generals comença a aclarir-se. Després del congrés nacional que va celebrar ahir el partit, el seu president i aspirant a cap de Govern, Jordi Gallardo, va fer públics els noms que l’acompanyaran a la llista nacional. D’aquesta manera, Gallardo va confirmar que el conseller general Ferran Costa ocupa el segon lloc de la llista, mentre que la massanenca Eva López és la tercera. En quarta posició se situa Laura Mas, seguida d’Eva París en cinquè lloc i de Domènech Bascompte en sisè lloc. Quan va arribar el moment de presentar el setè nom de la nacional, però, Jordi Gallardo va reconèixer que “està vacant” i va explicar que “és per a la par-ròquia d’Ordino”. “Pensàvem que no faríem llista a Ordino” per la irrupció dels Independents i “la idea si no es feia llista era que la persona seleccionada tingués la proposta de ser la número 7 de la nacional”. “Finalment, es fa llista territorial [juntament amb el PS] i aquesta persona serà candidata a Ordino per part de L’A, la qual cosa ens obliga a buscar una alternativa [a la nacional]”, va afirmar Gallardo. En aquest sentit, el líder liberal va remarcar que l’aliança entre L’A i el PS tindrà presència a Ordino, així com a la resta de parròquies del país. “Vull ser prudent, però crec que sí que aconseguirem aquesta representació en totes les parròquies”, va afirmar, i va afegir que ara “la llista que està acabant de configurar-se és Canillo”.