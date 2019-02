Susanna Vela i Judith Salazar seran el 2 i 3 de la llista del PS

L'exconseller general Jordi Font ocuparà el quart lloc i l'exparlamentari Esteve López tanca la candidatura

Actualitzada 24/02/2019 a les 19:47

Redacció Andorra la Vella

La primera secretària del PS, Susanna Vela, ocuparà el segon lloc de la candidatura nacional i el número tres serà per a Judith Salazar, que havia tingut el mateix càrrec, i en cinquena posició es presentarà l'exconseller general Jordi Font, segons ha anunciat avui la formació en un comunicat. El PS destaca que la llista que lidera Pere López com a aspirant a cap de Govern en les eleccions del 7 d'abril és "potent i paritària" i que combina persones amb experiència en la formació i renovació.

La incorporació de joves arriba amb la presència de Roger Padreny, expresident del Fòrum de la Joventut, i membre de Joventut Socialdemòcrata, que serà el número 5 i de Joao Melo, de la mateixa entitat, que se situarà com a número 10. La resta de noms que ha fet públics el PS com a integrants de la llista són Teresa Recasens per ocupar el sisè lloc, Rosa Maria Rechi en el setè, Maria Alaminos en el vuitè, l'ordinenc Víctor Iriarte com a número 9, Xavier Giró com a 11, Dipa Keswani en el 12, Rachid Cherkaoiu en el 13 i l'exconseller general Esteve López per tancar la candidatura en la posició 14. Com a tercera suplent del PS figura l'exparlamentària massanenca Mariona González.

El PS, que concorre amb llistes territorials en coalició amb Liberals en algunes parròquies, assenyala en el comunicat que la candidatura inclou persones amb presència a "diferents àmbits i col·lectius del país", com sindicats, associacions feministes, "que permetran aportar els seus punts de vista i incorporar-los als propis del partit".