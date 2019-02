Jordi Nadal explica que la parapública “observa” aquest món i que podria invertir-hi

Andorra Telecom veu una oportunitat de negoci en el sector dels esports electrònics, els e-sports. Per aquest motiu, el director general de la parapública, Jordi Nadal, va explicar ahir durant la inaguració del Saló del Videojoc que “és una de les coses” que la companyia telefònica té “en perspectiva”. De fet, Nadal va anar més enllà i va afirmar que a hores d’ara Andorra Telecom està “observant aquest sector per veure si hi ha oportunitats a Andorra”. “Nosaltres estaríem disposats a participar en un projecte”, va dir, i va assenyalar que arreu del món “s’estan fent lligues d’e-sports, s’estan muntant