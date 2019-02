L’ex-jutge espanyol assegura que el 2012 va fer “un informe per a Banca Privada d’Andorra”

L’ex-jutge espanyol Baltasar Garzón reconeix que va treballar per a Banca Privada d’Andorra (BPA). En un article que va publicar ahir al diari Público, Garzón afirma: “Jo vaig fer un informe per a Banca Privada d’Andorra en un procediment.” En concret, l’exmagistrat de l’Audiència Nacional apunta que la redacció d’aquest document va tenir lloc el 2012.

Segons s’explica a la notícia del rotatiu espanyol, Garzón va negar recentment haver treballat per a BPA i anteriorment també va negar haver treballat per als exfuncionaris i empresaris de Petróleos de Venezuela, Sociedad Anónima (PDVSA), acusats d’utilitzar Banca Privada per guardar els milions de