Tres mesos de presó per al directiu d'Andorra Turisme

L’home va acceptar una ordenança penal i està ingressat a la Comella

En l’ordenança penal la fiscalia va proposar una condemna que l’acusat va acabar acceptant i es va evitar el procediment d’una vista oral amb la possible presó provisional. La xifra relativament petita va facilitar que s’optés per aquest mètode abreujat. El director d’administració d’Andorra Turisme ha acceptat els càrrecs de l’apropiació indeguda sobre la base d’un delicte contra la Funció Pública i/o malbaratament de cabals públics. A banda dels tres mesos de presó ferma hi ha una sanció econòmica que haurà de satisfer i que encara no ha transcendit.

