El Comitè de Defensa de la República (CDR) de l’Alt Urgell ha convocat una concentració per protestar aquest matí contra el judici als presos polítics catalans, que va començar la setmana passada a Madrid. L’acte reivindicatiu es produeix en el marc de la jornada de vaga convocada a Catalunya per part de la Intersindical-CSC, per la qual cosa s’espera que es produeixin diferents concentracions arreu del territori, encara que les possibles afectacions al trànsit són incertes. Transportistes de mercaderies i viatgers mantenen els serveis previstos.

En una publicació al seu compte de Twitter, el CDR de l’Alt Urgell ha convocat els