El Centre de Tractament de Residus estrena pàgina web

La comissió d’informació i vigilància del Centre de Tractament Tèrmic de Residus (CTR) va estrenar ahir un nou portal web amb l’objectiu d’apropar la informació que genera la seva tasca a la ciutadania. Així doncs, per facilitar la cerca, el domini www.vigilanciatractamentresidus.ad ja està operatiu. La comissió, que està presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, té com un dels principals objectius recollir informació sobre la quantitat i la qualitat dels residus tractats i exportats, i sobre qualsevol incidència en el funcionament del CTR, així com dels plans de control i vigilància. Algunes de les