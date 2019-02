El ministre afirma que es cobriran les places necessàries i que s’ha invertit en la millora de la plataforma informàtica

El portaveu del Govern, Jordi Cinca, va rebatre ahir una per una les principals queixes que el Sindicat de Funcionaris de Duanes (SFD) va fer públiques la setmana passada en un comunicat de premsa. Ho va fer a preguntes dels periodistes a la roda de premsa posterior al consell de ministres amb unes respostes que van fer pensar que el ministre tenia coll avall que li demanarien per les queixes dels duaners.

El portaveu del Govern va argumentar la resposta als duaners assenyalant d’inici que no era “fàcil” fer una valoració d’un comunicat que mereix “certs matisos”. Respecte a la baixa