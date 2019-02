Un any de presó condicional per no ajudar una dona morta per una allau

Dos homes hauran de pagar més de 100.000 euros a quatre membres de la família

El Tribunal de Corts ha decidit condemnar a un any de presó condicional per un delicte de comissió per omissió d’un homicidi per imprudència greu els dos homes que en desembre del 2013 no van avisar d’una petita allau que van provocar i en el qual una dona va perdre la vida. Així mateix, la sentència obliga els condemnats a pagar més de 100.000 euros a la família de la víctima: 58.000 a la mare, 20.000 a la germana i 24.000 als avis. Segons es va relatar en el judici, els homes acompanyaven la víctima instants abans de morir d’hipotèrmia