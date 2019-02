Els adolescents debaten sobre la discriminació sexual i el codi de circulació

El Consell de Joves proposa accions a favor del medi ambient La sessió de les comissions del Consell General de Joves Fernando Galindo

Actualitzada 20/02/2019 a les 13:22

Redacció Andorra la Vella

Els joves estan preocupats pel medi ambient. Així on han fet saber les tres comissions que han participat en el Consell General de Joves a través de propostes de llei com la implementació d'energies renovables als edificis públics, la utilització de bioetanol/UE 85 com a carburant en lloc del sense plom 95 i sobre la conservació dels boscos andorrans.

La trobada amb els consellers general i els adolescents també ha debatut altres tems. Els alumnes del Lycée Comte de Foix han analitzat la proposta de llei sobre discriminació sexual, basada sobretot en el col·lectiu LGTBI. El Col·legi Sant Ermengol ha fet una proposició de llei sobre el transport públic i l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino ha exposat la modificació del Codi de Circulació per tal que els joves de 16 anys puguin conduir sense la necessitat d'anar acompanyats per un adult.