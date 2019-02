Els agents asseguren que Cinca va prometre 10 nous efectius per al 2019

Només tres dels tretze candidats que es van presentar a les proves per al cos d’agents de duana han superat els exàmens d’accés, la qual cosa deixa pendents de ser cobertes cinc de les vuit places que el Govern va publicar en un edicte el mes de novembre passat. Segons el president del Sindicat de Funcionaris de Duana (SFD), Jean Paul Cuberes, el ministre de Finances, Jordi Cinca, va prometre el mes de juliol passat que s’incorporarien deu nous agents davant de les queixes del cos per la falta d’efectius. Així, segons indica Cuberes, no només s’haurien de cobrir les