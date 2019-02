L'aeroport d'Andorra-la Seu comptarà amb dos nous hangars abans de l'estiu

L’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell comptarà amb dos nous hangars que començaran a construir-se abans del pròxim estiu. Ho van explicar ahir fonts del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que van apuntar que queden disponibles dues parcel·les més per construir dues noves estructures. Els contractes de lloguer són per a un període de 25 anys i la superfície és de 475 metres quadrats, idèntica a les altres superfícies ja construïdes.

L’aeroport compta actualment amb vuit hangars construïts, dels quals quatre són d’ús privat i els altres quatre estan ocupats per una empresa dedicada a treballs aeris i