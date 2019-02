Suposats membres d’Anonymous Andorra posen imatges com a presumptes criminals el cap de Govern, Cinca, Forné, Candid Naudi, Bartumeu o Fiñana

Els vídeos que ataquen diferents polítics suposadament estan fets per Anonymous Andorra, tot i que el moviment de les imatges de l’home amb la màscara de Vendetta?, típiques d’aquesta organització no corresponen i dona la sensació que han estat agafades d’un vídeo real d’Anonymous i superposades. Hi ha dos capítols. En el primer es recull una presentació en què s’anuncia que Anonymous Andorra comença una campanya per denunciar la màfia que hi ha al país i que està vinculada al narcotràfic i al rentat de diners internacional. Acompanyant aquesta declaració hi ha imatges de Toni Martí, Jordi Cinca, Jaume Bartumeu,