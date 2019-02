Liberals aprovarà el programa i les llistes electorals en un congrés extraordinari el 24

El partit dels Liberals celebrarà un congrés extraordinari el pròxim diumenge 24 de febrer amb un doble objectiu. Per una banda es debatrà i es validarà el programa electoral amb el qual concorreran a les eleccions generals de principis d’abril i, de l’altra, presentaran i aprovaran les llistes electorals. La trobada començarà a partir de les 18 de la tarda i es farà a l’Hotel Holiday Inn de la capital.

Com ja han explicat, L’A presentarà llista pròpia nacional, de la qual encara no ha sortit cap nom, excepte el del president del partit, Jordi Gallardo, que l’encapçalarà, i la voluntat