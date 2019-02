Condemnada una dona a tres mesos de presó condicional per agredir la seva parella

Una dona de nacionalitat andorrana ha estat condemnada a tres mesos de presó condicional pel Tribunal de Corts en estimar que havia comès un delicte menor de maltractament en l’àmbit domèstic. La pena està qualificada a no entrar en contacte amb la víctima en el termini de dos anys. A més, també la condemna a quinze dies d’arrest nocturn per una contravenció penal i a pagar una multa de 150 euros per la contravenció penal de danys dolosos. Finalment s’haurà de fer càrrec de les costes del judici.

Els fets van tenir lloc el 2017 quan la condemnada va fer fora