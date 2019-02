Actualitzada 16/02/2019 a les 06:54

L’home de 61 anys que va resultar ferit per l’accident que va patir dijous a la CG-1 continua ingressat a la UCI i el seu estat és estable, tal com va anunciar l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Arran de l’accident, la seva mare, que viatjava com a passatgera del vehicle, va morir.