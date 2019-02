L’advocat considera que els magistrats que ha refusat no poden tractar cap causa en què ell participi, tot i no estar relacionada amb BPA

L’advocat Josep Anton Silvestre, defensor de quatre processats en el cas Gaoping (Xavier Mayol, Pablo Laplana i els germans Josep Anton i Josep Lluís Rivero) i que ha recusat fins a onze magistrats i batlles, vol estendre el vet a aquests jutges més enllà de les causes relacionades amb Banca Privada d’Andorra (BPA) fins que els tribunals resolguin les recusacions. El lletrat ja s’ha posat mans a l’obra i com a mínim hauria realitzat dues accions (dos incidents de nul·litat d’actuacions) per aturar dues vistes a la sala penal del Tribunal Superior, malgrat que finalment no ha tingut èxit.

El primer