El Consell General aprova l'informe de la 'comissió BPA'

Tots els consellers menys els tres del PS han donat suport al treball dels parlamentaris per a la vigilància i prevenció de risc per a l'estabilitat financera

Actualitzada 15/02/2019 a les 16:15

Redacció Andorra la Vella

El Consell General ha aprovat l’informe de la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, que es va crear al 2015 arran del ‘cas BPA’ en la que serà l'última sessió de la legislatura i que inclou l'aprovació del pressupost per al 2019. L’hemicicle ha donat llum verd a la proposta amb 25 vots a favor i els 3 en contra del PS, que ha criticat que no s’hagin resolt aspectes com l’accés de les entitats bancàries a un prestador d’última instància i que el Govern no hagi concretat el cost d’adhesió al Fons Monteri Internacional (FMI). El grup parlamentari liberal ha afirmat que la comissió ha sigut un “fracàs” i SDP ha lamentat que s’hagi fet servir la comissió “per guanyar temps”. Els consellers de la terceravia, que han insistit en la necessitat de poder accedir a un últim prestador, han alertat que l’atorgament de crèdits segueix “minvat”.

El parlament ha tirat endavant el projecte de llei de modificació del Codi de l’Administració, que preveu agilitar els tràmits administratius. Finalment, s’ha adoptat el projecte de llei de servei d’acció exterior i de la carrera diplomàtica, que estipula que per accedir al càrrec d’ambaixador calen 28 anys de progressió dins del cos diplomàtic. El PS i SDP han criticat que el text podria haver estat elaborat per escollir càrrecs a dit.