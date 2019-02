El vehicle en el qual viatjava es va encastar contra un camió aparcat al centre comercial

Una dona de 84 anys i de nacionalitat espanyola va morir ahir després de patir un accident de trànsit a la CG-1 a l’altura del Punt de Trobada. El seu fill, que conduïa el vehicle, també espa­nyol i de 61 anys, va resultar greument ferit i va haver de ser traslladat a l’hospital de Nostra Senyora de Meritxell, on va ser operat d’urgència i on encara es troba en estat greu però estable a l’UCI. Els fets es van iniciar quan per causes que encara es desconeixen, el conductor va perdre el control del vehicle quan circulava en sentit nord,