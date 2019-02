El nou text inclourà el dret dels menors a “ésser respectats i acompanyats” en casos com la transsexualitat o la intersexualitat

La llei qualificada dels drets dels infants i dels adolescents que amb tota probabilitat s’aprovarà en la sessió del Consell General de demà i que podria allargar-se fins dissabte protegirà la identitat de gènere dels menors d’edat. Després del treball en comissió s’ha afegit un article al text en què s’assenyala que tots els infants i els adolescents tenen el dret “d’ésser respectats i acompanyats en la determinació de la seva identitat de gènere”, és a dir, en casos com la transsexualitat o la intersexualitat. El nou articulat parteix d’una esmena del PS que va ser retirada per transacció, per