Dos detinguts més al Pas per contraban en l''operació Mitja'

Se sospita que formen part d’una banda organitzada amb altres arrestats

La policia va dur a terme dues detencions dilluns passat al Pas de la Casa en el marc de l’operació Mitja per un presumpte delicte de contraban i associació il·lícita. Durant el control als dos arrestats, no residents de 21 anys, els agents van comissar 4.080 paquets de tabac i 10 quilos de tabac de pipa d’aigua, un material valorat en 14.657 euros i presumptament destinat al tràfic il·lícit. Aquestes dues detencions estarien relacionades amb les que es van realitzar dimecres 6 de febrer també per la presumpta autoria d’un delicte de tràfic de mercaderies sensibles.

El cos de policia va