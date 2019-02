EDF, a través de Dalkia, podria comprar un 10% del paquet accionarial i aportaria experiència i coneixement a la planta de la Comella

Électricité de France entra a l'accionariat de FEDA Calvó i Moles al centre de la imatge, flanquejats per Lévy (EDF) i Jéhanno (Dalkia).

Actualitzada 13/02/2019 a les 12:20

Arnald Sanllehy Andorra la Vella

El govern francès entrarà a l’accionariat de FEDA Capçalera a través de les empreses energètiques formades per capital el cent per cent públic, Électricité de France (EDF) i la seva filial, Dalkia, dedicada a explotar xarxes de calor, per ajudar a desenvolupar la planta de cogeneració de la Comella. L’acord es va tancar ahir a París entre la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, i el director general de FEDA, Albert Moles, amb el president del grup EDF, Jean-Bernard Lévy, i la presidenta de Dalkia, Sylvie Jéhanno, perquè FEDA Capçalera disposi de tot el coneixement tecnològic i professional que Dalkia, l’empresa que directament hi entrarà, té sobre el sector. “És un acord molt important amb la primera empresa del món occidental. Ens facilitarà fer la transició energètica i podrem aprofitar la seva experiència i el seu coneixement per al projecte de la Comella”, va indicar la ministra. Moles, per la seva part, va destacar que la parapública s’està obrint a nous horitzons. “Amb la signatura d’aquest conveni demostrem que des de FEDA volem anar més enllà, fer coses fora de l’habitual, i hem volgut augmentar el pes industrial de la companyia”, va dir.

Els avenços més importants es produiran a la planta de cogeneració de la Comella, un projecte que ha de permetre cobrir la major part de les necessitats energètiques de la zona compresa entre el Lycée Comte de Foix i la plaça de la Rotonda de la capital, incloent-hi el centre esportiu dels Ser­radells i tota la zona de la Comella. “Calculem que entre el 70% i el 80% de l’energia de tota aquesta zona es podria cobrir amb la planta. Estem parlant de prop d’unes 3.000 llars”, va comentar el director general de FEDA.



Capital estranger

Aquest acord significa que per primera vegada una empresa pública andorrana s’obre al capital estranger, tot i que serà de “forma minoritària” i amb companyies estatals. “Tant EDF com Dalkia són empreses públiques i en aquest sentit, la situació és diferent que si fossin privades. Ara bé, crec que sí que marcarà un abans i un després perquè és la demostració que FEDA està fent bé les coses i que interessa el potencial que té”, va apuntar Calvó, que hi va afegir que el paquet que compraria la companyia francesa de la filial andorrana seria del 10%. “Crec que no havia passat mai una situació com aquesta però estic convençut que ens reportarà molts avantatges. Tot i així, entenc que ha de ser una participació minoritària”, va manifestar Moles, que va afegir que al costat de la central es construirà una petita planta de gas natural per cobrir el servei quan la planta es tanqui anualment per tasques de manteniment. Els dos dirigents, però, van destacar que la construcció de la planta reduirà considerablement les emissions contaminants perquè permetrà aprofitar bona part de la calor que genera el forn incinerador, de manera que l’energia que produeixi serà renovable.

L’entrada de Dalkia permetrà desenvolupar els comptadors intel·ligents al Principat, un nou producte tecnològic gairebé personalitzat que permetrà conèixer totes les dades de consum energètic de cada client. Es preveu que sigui la parapública qui els instal·li i cobri un “petit lloguer”. Finalment, es va tancar un tercer acord entre els dos països pel qual s’estabilitza la quantitat d’energia que es comprarà a França cada any i això permetrà “mantenir el preu dels clients en els pròxims cinc o deu anys”, va comentar el director general de FEDA. A més, aquesta energia es produirà a les plantes de l’Occitània i serà renovable.



Visita a la secretària d’Estat

Calvó es va reunir ahir amb la secretària d’Estat de la transició ecològica, Emmanuelle Wargon, amb qui va comentar l’acord i les dues van destacar que havia estat possible gràcies a les bones relacions existents entre els dos països i a la manera d’entendre la transició econòmica. També es van emplaçar a buscar noves formes de col·laboració.

