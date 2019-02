Demanen presó condicional i la inhabilitació per al cuidador que va abatre l'os de Naturlandia

La fiscalia el considera responsable d'un delicte i també demana que se li retiri temporalment el permís de caça

Inhabilitació temporal per a feines relacionades amb la cura d'animals, retirada del permís de caça i vuit mesos de presó condicional. És la pena que, segons van informar fonts coneixedores, l'acusació pública sol·licita per a l'excuidador del parc d'animals de Naturlandia que el juliol del 2017 (un mes després dels fets) va ser detingut per la presumpta responsabilitat en la mort de l'animal. La policia va arrestar-lo després de tancar una investigació que assenyalava dubtes sobre la primera versió que s'havia donat dels fets, que va abatre de dos trets l'animal perquè hi havia risc per a la seguretat d'un