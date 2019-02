Teresa Cunillera s'ha reunit aquest migdia amb Toni Martí, després de fer-ho al matí amb el copríncep episcopal, Joan-Enric Vives

La delegada del Govern espanyol a Catalunya visita el Principat Teresa Cunillera i Toni Martí, moments abans de la reunió Fernando Galindo

Actualitzada 08/02/2019 a les 17:10

Redacció Andorra la Vella

La delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, ha visitat aquest migdia el Principat, quan s'ha reunit amb el cap de Govern, Toni Martí. A la reunió també han assistit l'ambaixador d'Espanya, Àngel Ros, i la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach. Durant la trobada, Teresa Cunillera i Toni Martí han tractat temes com la instal·lació del GPS en l'aeroport Andorra-La Seu en un termini màxim de dos mesos, quan s'iniciarà la fase d'implementació i es faran tots els tràmits tècnics i administratius que han de permetre la posada en marxa efectiva de la instal·lació aeroportuària abans de final del 2019, segons ha indicat la delegada del Govern espanyol a Catalunya. Durant la reunió, també s'han tractat aspectes relacionats amb la col·laboració entre Espanya i Andorra en l'organització de la Cimera Iberoamericana del 2020 en diferents àmbits. Teresa Cunillera ha afirmat que l'organització d'aquest esdeveniment és una oportunitat única de visibilitat internacional per al Principat i ha reiterat el suport del Govern espanyol per dur a terme aquest projecte. Tant Martí com Cunillera han destacat les bones relacions entre els dos països i la importància de la cooperació de proximitat. Abans de reunir-se amb el cap de Govern, Teresa Cunillera ha fet una visita aquest matí al copríncep episcopal, Joan-Enric Vives.

