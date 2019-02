El president encarregat de Veneçuela agraeix al Govern el suport a través de Twitter

Juan Guaidó va agrair dimecres a través del perfil de Twitter el suport rebut pel Govern “a la ruta que hem iniciat per aconseguir eleccions lliures al nostre país”. En paral·lel, en un acte organitzat a la Universidad Católica Andrés Bello, el president encarregat de Veneçuela es referia específicament al Principat per parlar sobre els diners bloquejats pels tribunals andorrans en el marc de la investigació sobre la trama de Petróleos de Venezuela (PDVSA), una de les lligades al cas BPA. Guaidó va assenyalar, segons recollien mitjans veneçolans, que un cop Andorra havia reconegut la seva legitimitat treballaria per protegir

#1 Un like per Andorra

(08/02/19 09:03)