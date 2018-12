Reconeixen Andorra per ser un 'País amic dels drets humans'

El ministre va rebre el guardó de l’organització International Solidarity for Human Rights

El ministre de Salut, Carles Alvarez, va rebre ahir el reconeixement de l’organització International Solidarity for Human Rights com a País amic dels drets humans. El premi reconeix les accions dutes a terme durant el darrer any a Andorra amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, indica el Govern en un comunicat. En la seva intervenció, el ministre de Salut va afirmar que la Declaració Universal dels Drets Humans marca una fita en la història i que és una obligació de tots promoure’ls i protegir-los. I va afegir que exigir aquests drets humans comporta el