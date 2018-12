La direcció va decidir tancar la venda de forfets a les 11 hores amb uns 10.000 esquiadors per “garantir els estàndards de qualitat” i la seguretat

En ple pont de la Puríssima, Grandvalira va penjar ahir el cartell de complet. Fonts del domini van informar que a les 11 hores hi havia uns 10.000 esquiadors en els 54 quilòmetres de pistes obertes entre Grau Roig, Pas de la Casa i Encamp. Una xifra que la direcció va considerar elevada per poder mantenir els “estàndards de qualitat”, així com per garantir la seguretat. De fet, les mateixes fonts van destacar a tall d’exemple que quan Grandvalira està “en ple rendiment”, i no amb el 25% de les pistes obertes, es poden acollir de mitjana uns 15.000 esquiadors