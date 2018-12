L’habitatge i serveis relacionats representen un 33% de la ‘factura’ i l’alimentació un 15,5%

El total que les llars d’Andorra dediquen al consum de béns i serveis (habitatge, alimentació, salut, oci, educació) creix des de l’any 2015. L’any passat ho va fer un 3,2% respecte del 2016 . S’inverteix d’aquesta manera la tendència negativa del consum privat que es registrava des del 2013, tal com recull l’enquesta de pressupostos familiars elaborada pel departament d’Estadística i que recopila dades del període 2013-2017. Un informe que inclou les polèmiques dades sobre la mitjana del preu del lloguer que es van donar a conèixer darrerament i que també ha servit com a base per a determinar quin