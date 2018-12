Andorra rep el premi de "País amic dels drets humans"

El ministre de Salut ha recollit el premi i ha destacat les diferents accions que duen a terme al país amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans

Redacció Andorra la Vella

El ministre de Salut, Carles Álvarez, ha recollit el premi que atorga l'organització International Solidarity for Human Rights com a "País amic dels drets humans", que reconeix les accions dutes a terme durant el darrer any a Andorra, amb motiu del 70è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans.

Durant la intervenció, Álvarez ha felicitat la filosofia i l'impuls que l'organització fa sobre l'educació amb els principis de la Declaració Universal dels Drets Humans, valors alineats amb les polítiques educatives que s'estan duent a terme a Andorra. Tanmateix, ha explicat les mesures que el país ha implementat amb motiu de la commemoració de la Declaració Universal dels Drets Humans, com la inauguració del camí saludable, el certificat als nounats nascuts a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell per a que els pares tinguin coneixement i es familiaritzin amb els drets humans, o la posada en circulació de 75.000 unitats de monedes de 2 euros de col·lecció amb la inscripció d'un arbre amb 30 fulles que representen els diferents drets.