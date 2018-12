Una aplicació per combatre l'assetjament escolar

B-resolt és una eina que permet als alumnes comunicar-se amb el professorat

Redacció Andorra la Vella

Govern ha impulsat l'ús de l'aplicació B-resolt per ajudar als estudiants a denunciar l'assetjament escolar i fer també prevenció d'aquest problema. Rafael Crespillo, cap d'estudis de secundària i batxillerat del col·legi Maria Moliner, ha explicat que l'aplicació és una eina més, ja que a les tutories ja els tracten els conflictes entre els estudiants, "molt atractiva per als estudiants". El professorat s'està formant per saber utilitzar aquesta app. Un cop el mestre rep l'alerta del problema a través de l'eina, ha de notificar-ho a una comissió del centre responsable de buscar solucions. A través de B-resolt es pot garantir l'anonimat de la persona que pateix l'assetjament, segons ha explicat Carles Casadevall, portaveu d’Andorra Telecom. Crespillo ha assegurat que la majoria dels conflictes que es donen al centre són de "baixa intensitat" entre adolescents que es resolen fàcilment.

L'aplicació es va començar a implementar com a prova pilot a un centre educatiu del sistema andorrà i ara s'implementa als tres centres escolars del sistema espanyol. "Pot donar informacions prèvies sobre possibles alteracions de la convivència escolar", ha remarcat Pilar Capdevilla, representant del Departament d'inspecció i qualitat educativa del ministeri d'Educació. Capdevila ha explicat que aquesta iniciativa s'emmarque dintre d'un pla per combatre l'assetjament escolar.