La continuïtat de Laurèdia en Comú sorprèn els Demòcrates

Teruel assegura que no se’ls va preguntar abans de fer pública la decisió i que el partit no ha determinat si repetirà amb la plataforma o anirà sol

La presidenta del comitè parroquial de DA a Sant Julià de Lòria i consellera de Turisme de la par­ròquia, Meritxell Teruel, es va mostrar ahir sorpresa per l’anunci que va fer la formació de Laurèdia en Comú a través de les xarxes socials, en què anunciava que es tornaria a presentar a les eleccions comunals del 2019. Segons Teruel, ningú s’ha dirigit a la formació taronja per anunciar-los ni la intenció de publicar el tuit, ni tampoc la voluntat de repetir una nova legislatura. “Jo no en tenia ni idea, de fet m’ho va comentar un membre de l’oposició. De