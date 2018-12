El director general de l’Oficina de les Nacions Unides a Ginebra, Michael Moller, va inaugurar ahir una escultura commemorativa del 70è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, a la plaça de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Durant l’acte, un grup d’unes deu persones va protestar a favor de la despenalització de l’avortament. Encapçalats per la presidenta d’Stop Violències, Vanessa Mendoza, els manifestants, en silenci, van aixecar mocadors, on s’hi podia llegir Avortarem, així com una petita pancarta amb lema Hear me too (Escolta’m a mi també). Mendoza va explicar que, aprofitant la celebració oficial, van voler “reivindicar els drets