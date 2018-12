La duana espanyola instal·la càmeres per controlar la sortida de divises i contraban

Un sistema automàtic de lectura de matrícules detecta els vehicles amb riscos associats al frau fiscal i duaner

La duana espanyola ha implantat un sistema de lectura automàtica de matrícules en la Farga de Moles. Vint-i-dos de càmeres controlen les matrícules i cotegen les dades amb la base de dades de l'Agència Tributària espanyola detectant els vehicles amb riscos associats al frau fiscal i duaner. L'objectiu és controlar el contraban de tabac, frau d'operacions comercials no declarades, la fuga de capitals o el transport de substàncies no autoritzades a la frontera amb Andorra. Quan el sistema detecta una matrícula sospitosa, un semàfor es fica en vermell i els agents reben l'avís per aturar el cotxe i realitzar el control pertinent. Pilar Jurado, directora de Duanes del ministeri d'Hisenda, ha explicat que aquest sistema automàtic també agilitzarà les tasques de control per evitar cues. Una mitjana de 10.500 vehicles passen cada dia per la duana de la Farga de Moles.