El cost de la vida per persona se situa entre 1.050 i 1.200 euros

Actualitzada 04/12/2018 a les 20:14

Redacció Andorra la Vella

El cost real de la vida per persona se situa entre 1.050 i 1.200 euros, segons l'informe presentat aquesta tarda pel ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, durant la compareixença davant la Comissió Legislativa. L'informe apunta que els ingressos anuals bàsics se situen entre 12.700 euros i 14.400 euros, per nucli familiar unipersonal. Aquest estudi ha estat elaborat pel Departament d'Estadística, el qual s'ha basat en les enquestes de les condicions de vida del 2018, realitzades a 542 llars, les enquestes a beneficiaris d'ajuts socials del mateix any, així com les enquestes sobre els pressupostos familiars del 2014 a 2016. El ministre d'Afers Socials ha especificat que aquesta última s'ha actualitzat d'acord amb la pujada de l'IPC de l'últim any. No obstant això, els membres de l'oposició s'han mostrat escèptics amb els resultats de l'informe. El president del grup socialdemòcrata, Pere López, ha considerat que "no és real" perquè no es té en compte el cost de la vida el 2018, pel que fa als preus dels lloguers. D'una altra banda, la consellera liberal, Judit Pallarés, ha posat en dubte la xifra per l'increment d'altres variables, diferents de la pujada de l'IPC. El ministre Xavier Espot, per la seva banda, ha reiterat la diferència entre el cost de la vida i les dades del preu del lloguer, presentades la setmana passada. Aquest ha matisat que 4 de cada 5 llars de lloguer no s'han actualitzat segons la pujada de l'IPC.

L'estudi s'ha dut a terme en resposta a la demanda del Consell General del 15 de setembre del 2017, per determinar quins són els ingressos bàsics per a una llar unipersonal, així com els corresponents factors multiplicatius (escales d'equivalència) que permetin calcular els ingressos adients per a qualsevol classe de llar, tenint en compte la seva composició i d'aquesta manera fixar una referència per a la correcta implementació de polítiques socials.