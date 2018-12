Bartumeu anuncia que no serà cap de llista d'SDP

El partit aposta per Josep Roig per encapçalar la candidatura a les eleccions nacionals

Bartumeu rebutja pactar amb PS i Liberals Víctor Naudi i Jaume Bartumeu en una compareixença anterior ARXIU

Actualitzada 04/12/2018 a les 19:18

Redacció Andorra la Vella

Jaume Bartumeu ha anunciat aquesta tarda que ha decidit no presentar-se com a cap de llista d'SDP a les eleccions generals i que el partit ha ofert al conseller lauredià Josep Roig ser el candidat a cap de Govern. Bartumeu ha explicat que veu Roig "com un candidat ben preparat" i que la proposta se li va fer ahir i ell ho ha comunicat avui al cònsol de Sant Julià. L'excap de Govern no ha concretat si Roig deixarà ja el comú però ha donat a entendre que ho hauria de fer per preparar la campanya i ha assenyalat que en la reunió del consell nacional d'SDP del 15 de desembre espera que es confirmi que Roig és el cap de llista.

El conseller general Víctor Naudi també ha anunciat que no serà cap de llista i que no descarta seguir vinculat a la política però que no per assumir el compromís de ser candidat a cap de Govern i ha manifestat que es marca "una pausa". Jaume Bartumeu ha explicat que ha pres la decisió de no liderar el projecte d'SDP després de mantenir moltes converses i d'haver-ho parlat amb persones de l'entorn i ha comentat que podria continuar lligat a la formació "com a president a mitja jornada".