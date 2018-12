Andorra surt de la llista grisa de paradisos fiscals

La modificació de la Llei de l'impost sobre societats per suprimir dos dels règims fiscals especials existents ha fet possible el reconeixement de la Unió Europea

Actualitzada 04/12/2018 a les 19:16

Redacció Andorra la Vella

Els ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, l'Ecofin hanacordat que el Principat d'Andorra deixi definitivament la llista grisa de paradisos fiscals. Jordi Cinca, ha valorat aquesta desició com "molt positiva". El ministre de Finances ha destacat l'aposta del Govern i del sector bancari a favor de la transparència fiscal i l'homologació internacional.

Cinca ha explicat com les modificacions legislatives implementades en aquest darrer any han permès que Andorra s'elimini de l'annex II de les conclusions de l'Ecofin del 5 de desembre del 2017, al que va ser inclosa amb 46 estats més. Aquest annex II, o llista grisa, deixava les jurisdiccions que s'havien compromès en ferm a corregir les deficiències detectades, fora de la llista negra, amb la condició de que la implementació efectiva d'aquests compromisos s'efectués abans de finals de l'any següent. Andorra s'havia compromès a modificar els seus règims fiscals. En concret, havia de modificar la Llei de l'impost sobre societats per suprimir dos dels règims fiscals especials existents i modificar-ne dos altres. Andorra es posiciona així definitivament com a jurisdicció cooperant en matèria fiscal.