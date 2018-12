Alerta que no es pot conduir la ciutadania a prendre solucions que no tinguin marxa enrere i insisteix que la millora del model econòmic passa per l’associació amb la UE

L’excap de l’executiu analitza la situació política en una entrevista a la ràdio del Diari i reclama resoldre primer els dubtes sobre el model d’Estat i parlar després de l’avortament, i que guanyi qui guanyi les eleccions no abandoni la negociació amb la UE perquè seria “una catàstrofe”.



Està preocupat per la realitat d’Andorra?

Molt preocupat, estem davant d’una situació que no sé si qualificar de greu però sí paradigmàtica perquè ens hi juguem una figura, una institució que segons quina sigui la decisió pot ser irreversible i sabent que no hi pot haver marxa enrere.



Considera que la gent està preocupada per