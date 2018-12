El PS critica DA per “limitar” el dret de vaga a les lleis laborals

Lamenta que el text preveu “molta responsabilitat” per als organitzadors

El PS critica la reforma laboral impulsada per DA que està previst que es debati dijous al Consell General. La formació lamenta que s’hagin rebutjat propostes considerades “beneficioses” per als treballadors, com ara la fórmula per allagar la baixa de maternitat, les mesures per lluitar contra la bretxa salarial i la conciliació de la vida familiar i laboral. A més, es mostra contrari a mantenir l’abaratiment de l’acomiadament, tant en el cas del nou causal com en el cas de l’improcedent.

El PS afirma que DA no ha acceptat ni la supressió del primer ni l’alternativa presentada per graduar-ne la indemnització