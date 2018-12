Afers Exteriors ocuparà les quatre plantes de l'edifici de Radio Andorra

El projecte constructiu preveu que hi treballin 42 funcionaris del ministeri i s’hi encabiran les oficines dels diferents departaments

Les oficines del ministeri d’Afers Exteriors ocuparan les quatre plantes que s’habilitaran a l’edifici de Radio Andorra, a Encamp, segons el projecte constructiu signat pel doctor arquitecte Enric Dilmé. Es preveu que hi treballin 42 persones, entre funcionaris i responsables del ministeri, i es mantindran alguns dels valors arquitectònics i documentals de l’històric immoble. L’habilitació d’aquests espais es realitzarà a la segona fase de les obres, unes tasques que estan a punt de ser adjudicades després que dimecres passat s’exhaurís la data límit per presentar ofertes al concurs per a la licitació de la darrera fase dels treballs de conservació,