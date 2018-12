La cònsol major opina que DA jugarà la carta del bon balanç al comú

A falta de confirmar el nombre de llistes territorials que es presentaran a la capital les pròximes eleccions, Conxita Marsol augura que la lluita per obtenir els dos consellers generals de la parròquia serà molt igualada. “Estarà disputat segur, però ho lluitarem i ho treballarem”, va dir ahir la cònsol major de la capital, després de l’encesa de llums de Nadal de la parròquia.

Marsol considera que encara és d’hora per fer pronòstics “perquè encara no sabem quan seran les eleccions”, però el fet que Andorra la Vella sigui la parròquia amb més electors també provocarà que hi hagi una disputa