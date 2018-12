'The Banker' premia MoraBanc com a millor entitat del país

La revista britànica destaca la fortalesa del banc i la seva solvència

MoraBanc ha estat designat com a banc de l’any 2018 a Andorra per la revista The Banker, editada pel grup Financial Times, segons va informar ahir l’entitat, que acaba de presentar un pla estratègic per arribar als 30 milions de benefici el 2021. Aquesta és la cinquena vegada que MoraBanc rep aquest reconeixement internacional en els darrers deu anys.

El president de MoraBanc, Pedro González Grau, i el director general, Lluís Alsina, van recollir el premi dijous en una gala celebrada a Londres. Per González, aquesta distinció “és especialment rellevant en aquest moment de transformació del centre financer andorrà i reconeix