Podem surt al carrer per conèixer l'opinió de la gent sobre la situació política a Andorra

Actualitzada 30/11/2018 a les 06:52

Rubén Pinedo Andorra la Vella

Podem Andorra ha sortit al carrer per conèixer la percepció que té la població de la situació política a Andorra. La formació pretén establir un feedback amb la gent i obtenir així informació per acabar d’enllestir el seu programa electoral, segons va explicar el portaveu i president del partit, Joan Seguí, durant la primera acció de diàleg amb els ciutadans, la qual va tenir lloc ahir a l’avinguda Meritxell d’Andorra la Vella. “Això servirà perquè la gent vegi que ha de ser la protagonista de la política”, va apuntar el president de la formació, afegint que “la gent jove té moltes ganes de canvi. Hi ha persones que estan molt decebudes amb la gestió política actual”. Seguí va assenyalar que faran accions al carrer un dia a la setmana i que encara no tenen cap data de finalització: “Anirem fent fins que considerem que tenim suficient material per afinar a l’hora de treballar.”

#5 karlitos

(30/11/18 12:13)



#4 Lidia

(30/11/18 09:57)



#3 Fronteres

(30/11/18 09:48)



#2 OBS

(30/11/18 08:15)



#1 Lluis

(30/11/18 07:39)