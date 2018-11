MoraBanc, banc de l'any a Andorra per a 'The Banker'

El jurat destaca la fortalesa de l'entitat, la seva aposta per la innovació digital i el creixement del benefici

MoraBanc ha guanyat el premi Banc de l’Any 2018 a Andorra per la revista The Banker, editada pel grup Financial Times. Segons ha manifestat l'entitat bancaria, el guardó que reconeix la seva feina de transformació i adaptació del banc, ja que en el darrer exercici va recuperar la línia ascendent en els seus resultats. A més, el banc acaba de presentar un pla estratègic per arribar als 30 milions de benefici al 2021. Aquesta és la cinquena vegada que MoraBanc rep aquest reconeixement internacional en els darrers deu anys.

El president de MoraBanc, Pedro González Grau, i el director general Lluís Alsina, han recollit el premi aquest dijous en una gala celebrada a Londres. Per a González, aquesta distinció “és especialment rellevant en aquest moment de transformació del centre financer andorrà i reconeix la nostra estratègia basada en una acció àgil, eficient i profunda que ha permès una transformació total del banc, per focalitzar-nos en créixer a Andorra i internacionalment”. Per a Lluís Alsina, “el premi ens encoratja a seguir amb els nostres objectius de futur ambiciosos per potenciar el nostre creixement”.

Els premis Bank of the Year, que atorga la revista The Banker, valoren la capacitat de generar beneficis i assolir un avantatge competitiu per donar el millor servei als clients, un objectiu assolit en el cas de MoraBanc, gràcies a quatre arguments principals que ha destacat la publicació del grup Financial Times: la seva fortalesa i alta solvència, l’exitosa transformació digital, la seva adaptació ràpida i eficient a les exigències de regulació internacionals, i el seu pla de creixement ambiciós. En Morabanc Andorra ambiciona guanyar 30 milions al 2021.International Banker’.

