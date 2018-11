La policia reprèn els controls d'alcoholèmia a partir de dilluns

Actualitzada 30/11/2018 a les 06:51

La policia posa en marxa una nova campanya contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues a partir de dilluns vinent i s’allargarà fins al 5 de gener. Els controls es podran efectuar a qualsevol hora del dia i van encaminats a disminuir la sinistralitat a la xarxa viària. L’anunci de la campanya, segons el comunicat de la policia, és per provocar efectes preventius i dissuasius. Cal recordar que als conductors professionals se’ls sanciona en superar els 0,2 g/l de sang ,mentre que a la resta puja fins a 0,5 g/l. La policia detindrà quan la taxa d’alcoholèmia superi els 0,5 g/l per els primers i els 0,8 g/l els no professionals.

#2 Escurabutxaques

(30/11/18 12:03)



#1 Batdefu

(30/11/18 07:36)