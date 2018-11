Salut registra 6 nous casos d'infecció de VIH durant el 2017

En total hi ha notificats 75 casos de VIH-SIDA, els quals un 82% corresponen a homes i un 17% a dones

Actualitzada 29/11/2018 a les 17:06

Redacció Andorra la Vella

L'Àrea de Prevenció, Promoció i Vigilància de la Salut va notificar sis casos nous d'infecció de VIH a Andorra, fet que suposa una taxa d'incidència de 7,57 casos nous per cada 100.000 habitants, xifres similars a la incidència observada a Espanya i França, però per sota de Portugal (10,3 casos per cada 100.000 habitants).

En total, a Andorra hi ha 75 casos de VIH-SIDA registrats, dels quals un 82,66% corresponen a homes i un 17,34% a dones. Segons l'estudi, en els darrers anys s'observa que el principal factor de risc per contagi són les relacions sexuals sense protecció, que suposa el 67% dels casos.

Per això, el ministeri de Salut posa en marxa dues prestacions noves adreçades a la població. En primer lloc, s'amplien els serveis que ofereix la Consulta Jove en matèria de salut sexual a totes les franges d'edat i la possibilitat de realitzar un test ràpid de detecció d'infecció per VIH de manera gratuïta. Ambdós serveis entraran en funcionament a partir de dilluns 3 de desembre.

#1 Irresponsabilitat.

(29/11/18 19:16)