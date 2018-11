L'estació destaca la futura posada en marxa del Telecabina Tristaina i l'entrada d'Arcalís a Grandvalira com a punts forts de la temporada

Ordino-Arcalís ha obert avui amb el 60% de les instal·lacions en funcionament i la previsió és poder obrir fins a un 75% de les pistes aquest cap de setmana. "La metereologia i, sobretot l'equip de muntanya ha permés que puguem obrir avui", ha assegurat David Ledesma, director de màrqueting. La nova xarxa de les canonades a la pista les Canals, que s'ha canviat aquest estiu, i els 8 nous vuit canons, alguns d'ells mòbils, han estat fonamentals en aquest treball de preparació de les pistes.

Ledesma ha recordat que aquesta temporada serà "clau" per a l'estació, gràcies a l'entrada al grup Saetde. Fet que permet oferir productes conjunts claus, com la possibilitat d'esquiar a Ordino Arcalís amb el forfet de temporada de Grandvalira, previ pagament del suplement. A més, la posada en marxa del telecabina Tristaina, que uneix la base de l'estació amb la Coma, "serà el gran impuls per Arcalís". Els esquiadors podran pujar directament a la Coma sense necessitat d'anar pel telecadira de la Basera, que fins ara era l'únic accés a la zona. També s'han millorat els accessos a l'estació i les obres que s'han fet els últims anys, obres on Govern ha invertit més de 15 milions d'euros.

Durant el matí ja s'han apropat a Ordino-Arcalís els primers esquiadors. "Comencen a veure cares conegudes, forfets de temporada de clients habituals", ha explicar Ledesma.



